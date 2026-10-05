Dos cassinos e bingos aos influencers e bets, a saga dos jogos de azar no Brasil

Recentemente, ocorreu o fenômeno das “bets”, outra palavrinha da moda, que tanta celeuma tem provocado. Elas significam “apostas on-line” feitas em plataformas digitais, em que os usuários depositam dinheiros para dar palpites em resultados de eventos esportivos ou jogos de cassino, como o famoso “tigrinho”.





Como neste ano ocorreu a Copa de Mundo de Futebol Masculino, nos EUA, centenas de jogadores de futebol, atuais ou do passado, foram contratados para atuar como influencers e aliciar pessoas para jogar. A internet virou um grande cassino, que arrepiaria os cabelos de dona Carmela Dutra, a Santinha, esposa do general Eurico Gaspar Dutra que o influenciou, há 80 anos, a proibir os jogos de azar no Brasil, fechando os cassinos e desempregando 60 mil pessoas, conforme estimativas da época.





A polêmica sobre jogos, no Brasil, é antiga. Os cassinos eram proibidos no Brasil Império e foram permitidos, pela primeira vez, em 1920, pelo presidente Epitácio Pessoa, mas apenas nas estâncias balneárias, climáticas e de águas — os únicos lugares onde havia turismo na época.





Ao longo dos anos, os cassinos eram fechados por decisões de juízes e leis estaduais, até serem vetados em 1924. Foi Getúlio quem liberou os jogos em todo o país, em 1934. Em 1941, ele proibiu apenas o jogo do bicho e, em 1946, Dutra proíbe tudo - sinais de que os jogos de azar nunca foram plenamente aceitos na sociedade.





O mesmo aconteceu com os bingos, nos governos de Collor, Fernando Henrique e Lula, Atualmente, tramita, no Senado, projeto para a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como hotéis de alto padrão, com restaurantes e bares.