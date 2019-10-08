Filipe Souza
Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Tite esboça Seleção sem jogadores de clubes brasileiros e provoca ira geral

Boa parte dos jogadores de times brasileiros podem nem ter uma chance nos amistosos contra Senegal e Nigéria, e vão desfalcar seus times em duas rodadas do Brasileirão

Publicado em 08/10/2019 às 17h47
Atualizado em 08/10/2019 às 17h47
Tite, técnico da Seleção Brasileira, está convivendo com críticas dos clubes brasileiros. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Tite, técnico da Seleção Brasileira, está convivendo com críticas dos clubes brasileiros. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira está em Cingapura para disputar dois amistosos. Na próxima quinta-feira (10), enfrenta a seleção de Senegal, e no domingo (13) encara a Nigéria. Ambos os jogos acontecem às 9h (Horário de Brasília). Para essas duas partidas, o técnico Tite convocou sete jogadores que vão desfalcar suas equipes no Campeonato Brasileiro nas próximas duas rodadas:  os goleiros Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico-PR), o lateral-direito Daniel Alves (São Paulo), o zagueiro Rodrigo Caio (Flamengo), o meia Matheus Henrique (Grêmio) e os atacantes Gabigol (Flamengo) e Everton Cebolinha (Grêmio). 

Uma escolha muito questionável do técnico da Seleção, que sabe a importância da presença desses jogadores em suas equipes em um momento importante do principal campeonato nacional. A própria CBF, dona do produto, fecha os olhos para esse problema e oferece carta branca para Tite interferir diretamente no desempenho dos clubes brasileiros, que atuarão desfalcados em partidas importantes. 

Veja também

Flamengo abre vantagem e VAR escancara falta de critérios da arbitragem
Público da Copa ES é menor que o da final do Brasileiro Sub-17

Não satisfeito em provocar a insatisfação dos clubes com a convocação, Tite pode inflamar esse sentimento ainda mais.  No treino da Seleção para o primeiro amistoso, ele esboçou a equipe titular com dez jogadores que atuam na Europa e apenas um que atua no futebol nacional: Daniel Alves. Ou seja, boa parte dos jogadores de times brasileiros podem nem ter uma chance de jogar nas partidas  ou terão poucos minutos em campo, como já aconteceu em outras oportunidades.  

Perde o Brasileirão por não ter bons jogadores por duas rodadas e perdem os clubes por ficarem desfalcados. Tudo isso para amistosos contra seleções que estão longe de um patamar interessante no futebol internacional.  Dois jogos que pouco ou nada vão agregar à Seleção.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Futebol Seleção brasileira

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.