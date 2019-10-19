Segurança na Grande Vitória é uma preocupação de comitê da Fifa

Kleber Andrade vai receber 16 jogos do Mundial Sub-17. Crédito: Bernardo Bracony

A Copa do Mundo Sub-17 começa no próximo sábado (26). Após a desistência do Peru, que sediaria o evento esportivo, o Brasil foi escolhido pela Fifa para receber o campeonato. Entre as cidades-sedes está Cariacica, que abriga o Estádio Kleber Andrade, palco de 16 partidas da competição já a partir do próximo domingo (27). Mas vale frisar que, além de Cariacica, Vitória e Serra estarão envolvidas na logística do torneio já que as seleções ficarão hospedadas na Capital e farão suas atividades em quatro centros de treinamentos no município serrano.

Nos bastidores da preparação para a competição internacional, o comitê organizador deixou visível a preocupação com a segurança dos jogadores, que ao longo do evento estarão em trânsito constantemente pela Grande Vitória, considerada uma região violenta pelos organizadores.

Por outro lado, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) garante que as cidades estarão preparadas para absorver as demandas de segurança de jogadores, torcedores e todos os envolvidos no evento da Fifa.

“Estamos replicando boas práticas que executamos na Copa do Mundo de 2014. Teremos um batalhão extraordinário para cuidar do Mundial. Policiais militares estarão dedicados a este evento, vamos receber policiais rodoviários federais de outros Estados para ajudar a compor escolta e batedores. O planejamento de segurança vai cuidar de diversas áreas: aeroporto, centros de treinamento, rotas protocolares, estádios e mobilidade urbana”, destacou o subsecretário de integração institucional Guilherme Pacífico.

Além do batalhão destacado para a Copa Sub-17, a Sesp promete acompanhar as seleções a todo momento. “Durante toda a Copa estaremos funcionando na Sesp com um Centro Integrado de Comando e Controle, no qual a gente trabalha recebendo imagens de videomonitoramento, realizando ações de inteligência e acompanhando as delegações ao longo de sua estada no Espírito Santo”, destacou Guilherme Pacífico.

Este vídeo pode te interessar

Em evento realizado recentemente no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, todas as autoridades envolvidas diretamente no Mundial se mostraram confiantes que o evento vai ser um sucesso, o que pode abrir várias portas para o Estado. A CBF tem projeto de trazer mais competições internacionais para o Brasil. Se tudo correr bem na Copa Sub-17, o Espírito Santo certamente será lembrado para novas oportunidades.

A Gazeta integra o Saiba mais