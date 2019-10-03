Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil
Secretário quer R$ 10 milhões a mais do que o previsto para o Esporte
Titular da pasta no governo do Espírito Santo, Júnior Abreu terá um montante de R$ 29,5 milhões, mas já conta com créditos suplementares para 2020
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00