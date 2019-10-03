Filipe Souza
Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Secretário quer R$ 10 milhões a mais do que o previsto para o Esporte

Titular da pasta no governo do Espírito Santo, Júnior Abreu terá um montante de R$ 29,5 milhões, mas já conta com créditos suplementares para 2020

Publicado em 03/10/2019 às 19h55
Atualizado em 04/10/2019 às 18h38


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.