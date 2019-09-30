Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Renato Gaúcho criou narrativa perfeita para Grêmio x Flamengo

A bola ainda não rolou dentro de campo, mas fora dele o jogo já começou há um tempo. Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho não para de falar do Flamengo e do treinador Jorge Jesus

Publicado em 30/09/2019 às 12h04
Atualizado em 30/09/2019 às 20h59


