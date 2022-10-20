Apesar de Dorival Júnior, Flamengo é campeão da Copa do Brasil

Rodinei foi o herói do título do Flamengo ao converter a cobrança decisiva Crédito: Photo Premium/Agência O Globo

Entretanto, o título veio com uma dose inesperada de sofrimento. Na conta de Dorival Júnior estão substituições equivocadas e um time com postura irreconhecível na segunda etapa da partida. O Flamengo foi engolido pelo Corinthians, sofreu o empate e flertou com a derrota em casa. Mas para a alegria do treinador, seus jogadores tiveram frieza para cobrar as penalidades com a eficiência necessária para o time chegar ao título.

É claro que o clube precisa festejar a vitória, mas fica também o alerta já que no dia 29 deste mês o Flamengo terá seu principal desafio na temporada: enfrentar o Athletico-PR na final da Libertadores. A Copa do Brasil é super importante para esse elenco que ainda não tinha o título da competição no currículo, mas conquistar a América é o objetivo maior na temporada.

Do outro lado do gramado, um Corinthians que valorizou a conquista rubro-negra. O Timão foi muito além de suas limitações, encurralou um dos melhores times do país e passou bem perto do título. O técnico Vitor Pereira conseguiu tirar o melhor do seu elenco e o vice-campeonato, que obviamente é amargo, não traz nenhum demérito à equipe paulista.

O JOGO

GRANDE JOGADA DO @Flamengo, o Pedro foi lá e marcou o primeiro gol da #FinalCopaDoBrasil! 🔴⚫️



Já fez a reverência, hein, Nação?!



🎥: @sportv pic.twitter.com/763xOwRXmC — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 20, 2022

O Corinthians entrou em campo com uma postura defensiva. O técnico Vitor Pereira sacou o atacante Adson do time titular e entrou com Lucas Piton, que é lateral-esquerdo de origem. Estratégia errada que chamou o Flamengo para o seu campo. Resultado: 1 a 0 para o time carioca com seis minutos do primeiro tempo. Pedro aproveitou belo passe de Arrascaeta e estufou as redes.

Na sequência da partida, o Corinthians, em desvantagem, se viu obrigado a sair para o jogo e o jogo ficou mais interessante. O Flamengo seguiu criando e teve as melhores chances, mas viu o Timão ter até mais posse de bola e equilibrar as ações.

No segundo tempo, o Corinthians, surpreendentemente, tomou as rédeas da partida. O Timão encurralou o Flamengo e chegou a perder um gol inacreditável. Roger Guedes debaixo da trave conseguiu chutar para fora. Dorival Júnior tirou Pedro, Arrascaeta e Thiago Maia e Vidal. A queda de rendimento foi imediata. Diante desse cenário, a pressão do time paulista deu resultado. Giuliano empatou o jogo aos 36 minutos e levou o jogo para a disputa de pênaltis.