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Apesar de Dorival Júnior, Flamengo é campeão da Copa do Brasil

Treinador mexeu mal, viu seu time ser dominado pelo Corinthians, mas conquistou o título graças a competência de seus jogadores na marca da cal

Públicado em 

20 out 2022 às 01:35
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Rodinei foi o herói do título do Flamengo ao converter a cobrança decisiva
Rodinei foi o herói do título do Flamengo ao converter a cobrança decisiva Crédito: Photo Premium/Agência O Globo
Com um roteiro que ninguém foi capaz de imaginar e com Rodinei no papel de herói, o Flamengo confirmou seu favoritismo e conquistou mais uma taça para a sua galeria. O Rubro-Negro venceu o Corinthians por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e faturou o tetracampeonato da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã. 
Entretanto, o título veio com uma dose inesperada de sofrimento. Na conta de Dorival Júnior estão substituições equivocadas e um time com postura irreconhecível na segunda etapa da partida. O Flamengo foi engolido pelo Corinthians, sofreu o empate e flertou com a derrota em casa. Mas para a alegria do treinador, seus jogadores tiveram frieza para cobrar as penalidades com a eficiência necessária para o time chegar ao título.
É claro que o clube precisa festejar a vitória, mas fica também o alerta já que no dia 29 deste mês o Flamengo terá seu principal desafio na temporada: enfrentar o Athletico-PR na final da Libertadores. A Copa do Brasil é super importante para esse elenco que ainda não tinha o título da competição no currículo, mas conquistar a América é o objetivo maior na temporada. 
Do outro lado do gramado, um Corinthians que valorizou a conquista rubro-negra. O Timão foi muito além de suas limitações, encurralou um dos melhores times do país e passou bem perto do título. O técnico Vitor Pereira conseguiu tirar o melhor do seu elenco e o vice-campeonato, que obviamente é amargo, não traz nenhum demérito à equipe paulista.

O JOGO

O Corinthians entrou em campo com uma postura defensiva. O técnico Vitor Pereira sacou o atacante Adson do time titular e entrou com Lucas Piton, que é lateral-esquerdo de origem. Estratégia errada que chamou o Flamengo para o seu campo. Resultado: 1 a 0 para o time carioca com seis minutos do primeiro tempo. Pedro aproveitou belo passe de Arrascaeta e estufou as redes. 
Na sequência da partida, o Corinthians, em desvantagem, se viu obrigado a sair para o jogo e o jogo ficou mais interessante. O Flamengo seguiu criando e teve as melhores chances, mas viu o Timão ter até mais posse de bola e equilibrar as ações.
No segundo tempo, o Corinthians, surpreendentemente, tomou as rédeas da partida. O Timão encurralou o Flamengo e chegou a perder um gol inacreditável. Roger Guedes debaixo da trave conseguiu chutar para fora. Dorival Júnior tirou Pedro, Arrascaeta e Thiago Maia e Vidal. A queda de rendimento foi imediata. Diante desse cenário, a pressão do time paulista deu resultado. Giuliano empatou o jogo aos 36 minutos e levou o jogo para a disputa de pênaltis.  
Nas penalidades, melhor para o Flamengo. Filipe Luis desperdiçou para o rubro-negro, mas o Timão viu Fagner e Mateus Vital perderem. Flamengo campeão.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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