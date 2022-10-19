Flamengo ofensivo e Corinthians pragmático na final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (19), no Maracanã Crédito: CBF/Divulgação

Desta quarta-feira (19) não passa. Flamengo e Corinthians fazem a finalíssima da Copa do Brasil às 21h45, no Maracanã, e ao fim da partida apenas uma torcida vai comemorar o título. Se em uma decisão em dois jogos, o primeiro costuma ser mais morno, hoje não há outra alternativa que não o tudo ou nada. O empate por 0 a 0 na ida deixou o confronto em aberto e agora finalmente chegamos à hora da verdade.

O cenário da finalíssima já está desenhado: o Rubro-Negro irá pressionar em busca do gol, enquanto o Timão vai jogar por uma bola, esperando um contragolpe matador. São equipes que desenvolveram cada uma seu estilo de jogo e não vão mudar em cima da hora. E para sair de campo com a taça cada treinador vai apostar no que tem de melhor.

Superior tecnicamente, o Flamengo vai impôr seu ritmo de jogo e ditar as ações da partida. A equipe comandada por Dorival Júnior gosta de manter o domínio da bola e quando não a tem pressiona a saída de bola adversária. É uma equipe que desgasta muito a defesa adversária.

Um fator determinante para a qualidade deste Flamengo é ter muitos jogadores com alto poder de decisão. Pedro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Éverton Ribeiro precisam de poucas oportunidades para definirem uma partida. Lá atrás, o goleiro Santos vive boa fase e passa segurança à equipe.

Porém, o Rubro-Negro também não é perfeito. Tem vulnerabilidades a serem exploradas. A principal está do lado direito em cima de Rodinei. Limitado na defesa, na última partida ele ainda foi nulo no ataque, já que os atacantes corintianos sabem que devem jogar em cima do elo mais fraco da defesa.

Corinthians e Flamengo se enfrentam pela final da Copa do Brasil Crédito: Copa do Brasil/Divulgação

Léo Pereira e David Luiz vêm jogando muito bem, porém são jogadores falíveis. E isso também foi visto no primeiro jogo da final. Léo Pereira errou um tempo de bola e quase acabou entregando o gol. David Luiz foi batido em dois botes: foi salvo por Thiago Maia, que evitou uma melhor finalização de Yuri Alberto, e depois ao perder lance para Giuliano viu Léo Pereira dar um carrinho para cortar a bola que tinha o endereço do gol. Ou seja, a defesa rubro-negra está longe de ser intransponível.

CORINTHIANS: CAUTELA E FÉ NO CONTRA-ATAQUE

Do lado alvinegro da final, um Corinthians que entende suas limitações, e por isso consegue ter um time competitivo. Se o recurso técnico não é tão abundante quanto no Flamengo, não falta aplicação tática e formas de explorar os talentos que possui. O treinador Vitor Pereira sabe muito bem disso e até aqui escolheu as estratégias corretas para o time chegar à finalíssima com chances de título.

A defesa é o ponto forte do Corinthians. O goleiro Cássio vive grande fase, tanto é que recebeu o prêmio de craque do jogo na primeira partida da final. Os experientes Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos costuma não comprometer, porém serão muito exigidos no jogo desta quarta. Vamos ver como se saem sob maior pressão do que sofreram na Néo Química Arena.

Já o meio-campo do Timão é muito limitado. Renato Augusto é o único jogador capaz de criar um lance de perigo, mas não tem ninguém para dialogar com ele na meiúca. Fausto Vera e Du Queiroz são mais defensivos e quase não somam ofensivamente. Este é o setor mais precário da equipe.

No ataque todas as esperanças estão depositadas em Roger Guedes e Yuri Alberto. A dupla possui bom entrosamento e pode até assustar a defesa rubro-negra. Porém, como o Corinthians possui uma estratégia defensiva, muitas vezes acabam sacrificados auxiliando muito na marcação.