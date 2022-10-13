Corinthians luta, mas não ameaça o Flamengo na final da Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O primeiro capítulo da final da Copa do Brasil 2022 apresentou um enredo já esperado: um time esforçado, e que joga a vida para superar o clube favorito. Apesar de a trama ainda estar aberta, o final parece bem previsível. Na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, Flamengo e Corinthians sobem ao palco principal mais uma vez. O Rubro-Negro estará com o roteiro debaixo do braço, enquanto o Timão tentará buscar uma reviravolta na história.

O 0 a 0 do jogo de ida da decisão, na noite desta quarta-feira (12) , mostrou um Corinthians esforçado, aplicado taticamente e com muita gana de vencer. Ainda assim, em seu melhor momento na temporada, o Timão pouco ameaçou o Flamengo: chutes de fora da área e uma chance de Yuri Alberto que parou no corte de Thiago Maia. Pouco, muito pouco para quem jogava em casa e sabia que a vitória era fundamental para o sonho do tetracampeonato.

Para ficar mais claro: o melhor Corinthians que já presenciamos neste ano é incapaz de superar o Flamengo. Mesmo vencendo todas as suas limitações, seu futebol ainda está muito abaixo do Rubro-Negro. Os comandados de Vitor Pereira só não foram derrotados por causa de mais uma grande atuação de Cássio.

O Flamengo, mesmo longe de suas grandes atuações, teve as melhores chances do jogo, colocou uma bola na trave e esbarrou na ótima noite de Cássio. O time rubro-negro tem tanto potencial, que mesmo quando não brilha é muito perigoso.

A chance do Flamengo não levantar a taça da Copa do Brasil é muito pequena. No Maracanã, com o apoio de sua torcida, o Rubro-Negro fatalmente vai conseguir impor seu ritmo de jogo de uma forma que o Corinthians não vai conseguir segurar.

Como levou seu segundo cartão amarelo na competição, João Gomes está suspenso da finalíssima e pode dar lugar a Arturo Vidal. Logo, o time de Dorival perde em poder de marcação, mas ganha em qualidade técnica. O que não é nada mal, não é mesmo?