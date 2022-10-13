Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jogo de ida

Corinthians luta, mas não ameaça o Flamengo na final da Copa do Brasil

Mesmo em seu melhor momento na temporada, o aplicado Timão conseguiu apenas resistir ao ímpeto Rubro-Negro. Muito pouco para quem jogava em casa

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 02:00

Públicado em 

13 out 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil
Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O primeiro capítulo da final da Copa do Brasil 2022 apresentou um enredo já esperado: um time esforçado, e que joga a vida para superar o clube favorito. Apesar de a trama ainda estar aberta, o final parece bem previsível. Na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, Flamengo e Corinthians sobem ao palco principal mais uma vez. O Rubro-Negro estará com o roteiro debaixo do braço, enquanto o Timão tentará buscar uma reviravolta na história.
O 0 a 0 do jogo de ida da decisão, na noite desta quarta-feira (12), mostrou um Corinthians esforçado, aplicado taticamente e com muita gana de vencer. Ainda assim, em seu melhor momento na temporada, o Timão pouco ameaçou o Flamengo: chutes de fora da área e uma chance de Yuri Alberto que parou no corte de Thiago Maia. Pouco, muito pouco para quem jogava em casa e sabia que a vitória era fundamental para o sonho do tetracampeonato.
Para ficar mais claro: o melhor Corinthians que já presenciamos neste ano é incapaz de superar o Flamengo. Mesmo vencendo todas as suas limitações, seu futebol ainda está muito abaixo do Rubro-Negro. Os comandados de Vitor Pereira só não foram derrotados por causa de mais uma grande atuação de Cássio.
O Flamengo, mesmo longe de suas grandes atuações, teve as melhores chances do jogo, colocou uma bola na trave e esbarrou na ótima noite de Cássio. O time rubro-negro tem tanto potencial, que mesmo quando não brilha é muito perigoso.
A chance do Flamengo não levantar a taça da Copa do Brasil é muito pequena. No Maracanã, com o apoio de sua torcida, o Rubro-Negro fatalmente vai conseguir impor seu ritmo de jogo de uma forma que o Corinthians não vai conseguir segurar.
Como levou seu segundo cartão amarelo na competição, João Gomes está suspenso da finalíssima e pode dar lugar a Arturo Vidal. Logo, o time de Dorival perde em poder de marcação, mas ganha em qualidade técnica. O que não é nada mal, não é mesmo?
Neste jogo de ida, o Corinthians perdeu a sua grande oportunidade de dificultar para o Flamengo. A volta será muito mais difícil. O Rubro-Negro está com a mão na taça.

Veja Também

Final da Copa do Brasil tem Flamengo seguro e Corinthians em sua melhor fase

Palmeiras abre contagem regressiva para o título do Brasileirão

A Série B quer expulsar o Vasco para a Série A, mas time parece que quer ficar

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

copa do brasil Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados