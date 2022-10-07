Palmeiras abre contagem regressiva para o título do Brasileirão

Mayke comemora seu gol com os companheiros de time Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras

O 11º título brasileiro do Palmeiras é praticamente realidade. A 30ª rodada do Brasileirão foi perfeita para os comandados de Abel Ferreira. Com a vitória sobre o Coritiba por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (06), o Verdão foi o único time do G-6 que venceu na rodada. Com isso, abriu oito pontos de vantagem para o vice-líder Internacional.

Faltam oito rodadas para o fim do campeonato, e o Palmeiras precisa vencer apenas 4 partidas para assegurar o título, e isso contando que seus adversários tenham aproveitamento de 100% nos próximos duelos. E convenhamos, para um time que só perdeu duas partidas no Brasileirão, a tarefa está cumprida. Não será agora que esse elenco irá esfarelar e perder ao menos cinco jogos para poder ser ultrapassado.

Outro fator importante que joga a favor do Verdão é o nível dos próximos adversários. Nos oito jogos que restam, o Palmeiras enfrenta Atlético-GO, Avaí e Cuiabá, todos na zona de rebaixamento. Um time que poderia complicar a equipe paulista é o Athletico-PR, mas como o jogo está marcado para 25 de outubro, semana da final da Libertadores, o Furacão certamente entrará em campo com os reservas. América-MG, Fortaleza, São Paulo e Internacional completam a lista dos últimos rivais do clube alviverde no Brasileirão.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Palmeiras possui 99% de chances de conquistar o Brasileirão. Estatística justa para a equipe que tem 66 pontos, tem o melhor ataque, a melhor defesa, foi a que mais ganhou e a que menos perdeu. A trajetória do Verdão é simplesmente inquestionável.

EMOÇÃO POR VAGA NA LIBERTADORES

Se o título já está encaminhado, não vai faltar emoção na disputa por vaga na Libertadores. Principalmente porque o Brasileirão terá um G-8 neste ano. Como Flamengo e Athletico-PR, que já estão no G-6, se enfrentam na final da Libertadores. Uma das equipes se classificará pelo título da competição continental e fará o Brasileirão subir de G-6 para G-7.

O Corinthians, que também já se encontra no G-6, tem a chance de se garantir na Libertadores via Copa do Brasil, onde disputa o título com o Flamengo, que tem aqui também mais uma chance de se assegurar na Libertadores 2023 sem precisar do Brasileirão. Logo, a principal competição nacional terá um G-8. Com isso, até equipes que estão na 14ª colocação possuem chances de beliscar uma vaga.

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Quem não disputa um lugar importante na parte de cima da tabela briga contra o pesadelo do rebaixamento. Seis equipes estão nessa indigesta luta. O Juventude, esse praticamente já rebaixado, com 99% de chances de descenso. Com grandes chances de jogar a Série B do ano que vem também estão Avaí e Atlético-GO com 86% e 81% de chances de degola, respectivamente.