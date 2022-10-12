Final da Copa do Brasil tem Flamengo seguro e Corinthians em sua melhor fase

Corinthians e Flamengo se enfrentam pela final da Copa do Brasil Crédito: Copa do Brasil/Divulgação

Corinthians e Flamengo abrem a grande final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Rubro-Negro, favorito ao título, tem uma equipe superior, mas vai enfrentar o Timão em seu melhor momento na temporada. Por isso, esse primeiro jogo promete ser muito equilibrado.

O técnico Vitor Pereira sabe que para seu elenco bater o Flamengo em um confronto em dois jogos, o resultado dentro de casa é fundamental. Por isso, preparou seu elenco para estar na ponta dos cascos nesta decisão. O treinador terá força máxima a sua disposição.

Cássio, que sofreu com uma lesão no pé, fez tratamento intensivo e está confirmado no jogo. O goleiro é um dos pontos fortes da equipe, que tem uma defesa firme que vai contar com Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Du Queiroz e Fausto fazem o trabalho pesado para que Renato Augusto possa ser o recurso criativo da equipe. O meia vive excelente momento, mas sofre com suas condições físicas.

No ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto estão entrosados e podem levar problemas para a defesa rubro-negra. Adson ou Gustavo Mosquito completam o ataque do bom time corintiano.

FLAMENGO

Do outro lado do gramado, o Corinthians terá um grande rival. O Flamengo é um time muito seguro e com um potencial técnico absurdo. Os comandados de Dorival Júnior não precisam ser testados ou provar algo para alguém. Se estiverem em um dia inspirado, não haverá chances para o Timão.

O poder de fogo com Pedro, Gabigol e Arrascaeta é o ponto alto da equipe, que ainda tem Éverton Ribeiro municiando pela retaguarda. João Gomes e Thiago Maia carregam o piano no meio-campo. E contam também com a segurança de David Luiz e de Léo Pereira, que antes questionado, agora se mostra um jogador valoroso.