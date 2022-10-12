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Decisão

Final da Copa do Brasil tem Flamengo seguro e Corinthians em sua melhor fase

Timão sabe que um bom resultado em casa é fundamental para conseguir superar o Rubro-Negro em um confronto de dois jogos

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 02:00

Públicado em 

12 out 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Corinthians e Flamengo se enfrentam pela final da Copa do Brasil
Corinthians e Flamengo se enfrentam pela final da Copa do Brasil Crédito: Copa do Brasil/Divulgação
Corinthians e Flamengo abrem a grande final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Rubro-Negro, favorito ao título, tem uma equipe superior, mas vai enfrentar o Timão em seu melhor momento na temporada. Por isso, esse primeiro jogo promete ser muito equilibrado. 
O técnico Vitor Pereira sabe que para seu elenco bater o Flamengo em um confronto em dois jogos, o resultado dentro de casa é fundamental. Por isso, preparou seu elenco para estar na ponta dos cascos nesta decisão. O treinador terá força máxima a sua disposição. 
Cássio, que sofreu com uma lesão no pé, fez tratamento intensivo e está confirmado no jogo. O goleiro é um dos pontos fortes da equipe, que tem uma defesa firme que vai contar com Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Du Queiroz e Fausto fazem o trabalho pesado para que Renato Augusto possa ser o recurso criativo da equipe. O meia vive excelente momento, mas sofre com suas condições físicas.
No ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto estão entrosados e podem levar problemas para a defesa rubro-negra. Adson ou Gustavo Mosquito completam o ataque do bom time corintiano. 

FLAMENGO

Do outro lado do gramado, o Corinthians terá um grande rival. O Flamengo é um time muito seguro e com um potencial técnico absurdo. Os comandados de Dorival Júnior não precisam ser testados  ou provar algo para alguém. Se estiverem em um dia inspirado, não haverá chances para o Timão. 
O poder de fogo com Pedro, Gabigol e Arrascaeta é o ponto alto da equipe, que ainda tem Éverton Ribeiro municiando pela retaguarda. João Gomes e Thiago Maia carregam o piano no meio-campo. E contam também com a segurança de David Luiz e de Léo Pereira, que antes questionado, agora se mostra um jogador valoroso. 
Se existe um ponto fraco, esse está na lateral direita; Rodinei. Recentemente, em duelo pelo Campeonato Brasileiro, o lateral sofreu com as investidas dos atacantes do Internacional, que acabou prestando um serviço aos próximos rivais do Fla. É um lado do campo que o Corinthians pode explorar com velocidade e conseguir algum resultado por ali. 

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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