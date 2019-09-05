Filho do governador Renato Casagrande tem bicicleta roubada em Vitória

Não está fácil para ninguém; nem para o filho do governador. Nesta manhã (5), enquanto participava da inauguração do FindesLab, no alto da sede da Findes, na Reta da Penha, em Vitória, Victor Casagrande teve sua bicicleta elétrica furtada lá embaixo, em frente ao prédio da Federação das Indústrias.



Victor contou ao Blog que registrou a ocorrência na Polícia Civil, mas não quis revelar o preço da sua bike. O preço de uma bicicleta elétrica varia muito de acordo com o modelo. Em rápida pesquisa na internet, há versões que partem de R$ 3 mil e vão até R$ 12 mil.

Renato Casagrande foi roubado duas vezes

Por sinal a família Casagrande não está tendo muita sorte com seus veículos. No ano passado, Renato Casagrande foi vítima de dois roubos. O primeiro foi em março, bem antes de ser eleito governador, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Casagrande estava saindo de casa com a sua mulher quando foi surpreendido pelos criminosos armados. O veículo, um Corolla, foi recuperado com a ajuda do rastreador de um dos celulares do atual governador.

Este vídeo pode te interessar

Em 1º de dezembro passado, já como governador eleito, o carro Hilux de Casagrande foi roubado pela segunda vez por volta das 6h30, no Ibes, em Vila Velha. O veículo estava na casa do motorista dele e foi encontrado pela Polícia Militar às 7h50, no bairro Feu Rosa, na Serra.

A Gazeta integra o Saiba mais