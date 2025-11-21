Fernando Manhães
Fernando Manhães
É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Publicidade restaura embaixada brasileira em Roma

O prédio foi adquirido pelo governo brasileiro em 1960 e é uma das joias arquitetônicas de Roma. Construído em 1644, corria sérios riscos de incêndio

Publicado em 21/11/2025 às 02h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.