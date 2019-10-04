Fernando Manhães
Fernando Manhães
É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Portugal vai às urnas: qual o impacto para os brasileiros que vivem lá?

Por conta da segurança, da facilidade da língua, da qualidade de vida e do baixo custo para os padrões europeus, essa migração brasileira em massa nos últimos anos para cá tem se justificado

Publicado em 04/10/2019 às 05h00
Atualizado em 04/10/2019 às 05h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.