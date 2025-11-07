Fernando Manhães
Fernando Manhães
É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Pensando em se mudar para Portugal? Então se prepare

A principal restrição é a necessidade de moradia por dois anos no país para solicitar o reagrupamento família. Na prática, muitos terão que viajar sozinhos para só depois levarem a família

Publicado em 07/11/2025 às 04h30


