É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Os 50 anos do curso de Comunicação na Ufes

Orgulho-me em dizer que faço parte dessa história. São 36 anos como professor do curso e quatro anos como aluno

Publicado em 15/08/2025 às 04h45


