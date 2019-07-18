Morar em Portugal exige uma longa busca pelo imóvel ideal

Visto português. Crédito: Divulgação

Com a decisão tomada de ir para Portugal, além das questões legais de praxe junto ao consulado, muitas outras questões devem ser levadas em conta, ainda no Brasil, para o planejamento de sua viagem.



A primeira é que o seu visto terá validade de 120 dias e o agendamento deve ser junto ao SEF (Serviços de Estrangeiros de Fronteira), para a solicitação do seu cartão de residência. Com a grande demanda de brasileiros, não há vagas disponíveis de imediato e em vários casos, há necessidade de se deslocar para outra cidade. Este procedimento pode levar meses.

Assim, recomenda-se que tão logo o visto esteja em mãos, fazer o agendamento pela internet, também ainda no Brasil. Isso fará com que você ganhe tempo. Caso venha acompanhado da família, você também poderá fazer esse agendamento com os seus familiares no Brasil, embora seja necessário que a sua situação já esteja regular em Portugal.

Outro ponto importantíssimo é com relação ao seguro saúde. A maioria dos brasileiros se utilizam do acordo entre Brasil e Portugal, que permite o uso do Serviço Nacional de Saúde de Portugal. Para obtê-lo é necessário tirar, também no Brasil, o PB4. Basta se dirigir a uma unidade do Ministério da Saúde com os documentos necessários e a certidão será emitida com validade de um ano. Atenção: tire o PB4 próximo à sua data de embarque, caso contrário, ele expirará rápido. Com o PB4 e mais o cartão de residência, você terá direito ao número de Utente, o que facilitará o seu atendimento médico em Portugal através de um médico da família, além de descontos na compra de remédios. Outra opção é fazer um seguro de saúde privado.

Com a cidade definida é muito importante uma pesquisa prévia nos bairros e moradias. Entretanto, na internet tudo parece bonito e novo, mas, na realidade, nem sempre é assim. Acontece de imóveis que são oferecidos nos sites de busca não estarem mais disponíveis para o arrendamento, e você acaba perdendo muito tempo.

Então, prepare-se para uma longa busca do imóvel ideal para você. Além dos preços estarem exorbitantes, há escassez de apartamentos para locação. Lembre-se da reserva financeira para os primeiros meses. Como somos recém-chegados no país, não temos fiadores e é exigido um adiantamento das cauções pelas imobiliárias. Em muitos casos, a antecipação pode ser de até seis meses do valor do aluguel. Então esteja preparado.

