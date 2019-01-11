Homenagem ao mestre que me ensinou o que era lobby

O empresário Edgard Euzébio dos Anjos morreu no dia 6 de janeiro de 2019, aos 80 anos, vítima de doença degenerativa Crédito: Reprodução/Facebook Mª Ângela Oliveira Pellerano

Na semana passada, o Espírito Santo perdeu um dos capixabas mais intrigantes: Edgard Euzébio dos Anjos. Que de Anjo não tinha nada. Foram muitos comentários sobre sua contribuição à imprensa capixaba, mas queria abordar aqui sua contribuição à publicidade capixaba quando fundou a Quarupe Propaganda, onde trabalhei no início de minha carreira profissional na década de 80: foram apenas três meses que me valeram por uma faculdade.

Ainda estudante de Comunicação na Ufes, fui abordado pela minha colega de turma e filha dele, Fabíola. Ela me perguntou se tinha interesse numa vaga de produtor na agência que o pai tinha montado no Centro de Vitória. Era numa casa ao lado do Palácio Anchieta, que depois se mudou para a Gama Rosa. Lá fui entrevistado pelo também falecido Antonio Barros, diretor da agência. Acabei contratado. Aí começou minha convivência com Edgard.

Nessa época, o segmento das agências era totalmente dominado pela Eldorado Publicidade. E ouso dizer que a publicidade capixaba é dividida antes e depois da Quarupe, pois ela quebrou essa hegemonia. Rompeu com o controle das contas públicas pela Eldorado, conquistando a conta do Banestes e outras no governo do Gerson Camata. Também foram conquistadas contas privadas que mantinham suas verbas com agências do Rio, como o Grupo Tristão. Lembro até hoje do jingle do Café Cafuso.

Mas voltando ao Edgard, aprendi com ele o que era lobby. Antes não tinha a menor ideia do que se tratava. Ele era influente e discreto. Bem-humorado. Contador de histórias. Era envolvente. Talvez suas maiores excentricidades foram construir uma mansão em Carapina e o seu Alfa Romeo verde, numa época em que de carro importado a gente só ouvia falar.

Apesar de não entender de publicidade, o Edgard soube montar um time capaz de responder às demandas dos clientes. Ele dizia assim: “aqui você tem três tipos de clientes: o anunciante que investe em publicidade por convicção, que é a minoria; os clientes que gastam em publicidade porque outros também o fazem; e o freguês, que é a maioria, faz propaganda de vez em quando pra ficar livre da gente“. Pedi contas e posteriormente montei a minha agência.

Num dia, passando pela Chafic Murad, rua da sede da minha agência, Edgard viu que o gramado estava alto. Ele entrou e disse para a recepcionista: “fala para o dono cortar a grama, pois não foi assim que ele aprendeu”. Ela não precisou nem dizer quem havia feito esse comentário. Entendi que só podia ser o Edgard.