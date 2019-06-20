Fernando Manhães
Fernando Manhães
É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Está pensando em ir morar em Portugal? A jornada é longa!

Planejamento deve começar antes de sua provável data de viagem. Escolha bem a cidade onde vai morar

Publicado em 20/06/2019 às 02h18
Atualizado em 02/10/2019 às 01h07


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.