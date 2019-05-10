Fernando Manhães
Fernando Manhães
É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Com jeitão descontraído, presidente é o novo popstar português

Marcelo Rebelo de Sousa é conhecidíssimo pelas suas inúmeras selfies tiradas todos os dias. Ele é um ícone

Publicado em 10/05/2019 às 14h36
Atualizado em 06/10/2019 às 06h27


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.