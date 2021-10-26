A primavera é sempre uma estação gostosa aonde buscamos investir em coloridos e cheios de vida. Como adoro sempre ir em busca de novidades, fiz questão de correr atrás de inspirações fashionistas de looks com sandálias coloridas para você testar.

E uma das melhores partes é que as sandálias coloridas funcionam muito bem em qualquer proposta, tanto se você estiver em busca de um visual monocromático ou de um look color block. Sem falar em todas as ocasiões que você pode testar essas combinações.

Invista em tons saturados bem vibrantes! A sandália pink, laranja, vai dar um up instantâneo no seu visual e, além disso, está super em alta.

Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest

Se você gosta de coordenar as cores num mesmo tom, escolha peças que conversem com a sandália, como uma bolsa ou até mesmo um óculos, fica despojado e descomplicado.

Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest

Os looks com sandálias coloridas também podem funcionar muito bem em visuais colorblock ! Por exemplo, aposte na mistura verde com rosa e finalize com sandálias neon, dessa forma a produção fica ultra moderna e cheia de estilo.

Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest

E quem disse que os looks com as sandálias não podem ser quase monocromáticos? Aposte em um blazer oversized, sandália de tiras e a sua bolsa favorita.