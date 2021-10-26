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Moda

Looks com sandálias coloridas para você testar

Da cabeça aos pés, a primavera encheu de cores o vestuário. Confira as dicas para sair e arrasar

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:34

Públicado em 

26 out 2021 às 14:34
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

A primavera é sempre uma estação gostosa aonde buscamos investir em coloridos e cheios de vida. Como adoro sempre ir em busca de novidades, fiz questão de correr atrás de inspirações fashionistas de looks com sandálias coloridas para você testar.
E uma das melhores partes é que as sandálias coloridas funcionam muito bem em qualquer proposta, tanto se você estiver em busca de um visual monocromático ou de um look color block. Sem falar em todas as ocasiões que você pode testar essas combinações.
Invista em tons saturados bem vibrantes! A sandália pink, laranja, vai dar um up instantâneo no seu visual e, além disso, está super em alta.
Looks com sandálias coloridas para você testar
Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest
Se você gosta de coordenar as cores num mesmo tom, escolha peças que conversem com a sandália, como uma bolsa ou até mesmo um óculos, fica despojado e descomplicado.
Looks com sandálias coloridas para você testar
Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest
Os looks com sandálias coloridas também podem funcionar muito bem em visuais colorblock! Por exemplo, aposte na mistura verde com rosa e finalize com sandálias neon, dessa forma a produção fica ultra moderna e cheia de estilo.
Looks com sandálias coloridas para você testar
Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest
E quem disse que os looks com as sandálias não podem ser quase monocromáticos? Aposte em um blazer oversized, sandália de tiras e a sua bolsa favorita.
Looks com sandálias coloridas para você testar
Looks com sandálias coloridas para você testar Crédito: Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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