Inspire-se: looks para o Dia das Mães

O macação é a dica da vez. Crédito: Pinterest

O dia das mães está chegando e não é porque estamos vivendo esse momento de isolamento social que vamos passar essa data tão importante de pijama o dia inteiro.

E uma peça bem legal e usual para usarmos nesse dia, mesmo em casa, é o macacão, além de ser prático e confortável, funciona para qualquer idade e deixa à produção mais moderna e chique.

Mesmo se você não estiver muito inspirada ou sem vontade de elaborar algum look especial para esse dia, o macacão é sem dúvida a melhor escolha. Ele não exige muitos truques de styling, é fácil de vestir e você ainda vai ficar confortável durante todo o dia.

Aposte em opções com tecido mais leve, de alafaiataria ou corte estruturado, os modelos em jeans também estão super em alta. Use com tênis, sandália, papete, ele é bem democrático e combina com qualquer tipo de sapato.

Abaixo preparei uma curadoria bem legal pra salvar o seu look do dia, independente da sua idade e estilo! Confira a galeria:

Looks para o Dia das Mães

Essa foi a minha escolha: