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Dicas da Nanda

Inspire-se: looks para o Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e aí vão algumas dicas pra você se inspirar e montar um look lindo pra aproveitar essa data especial em casa

Públicado em 

04 mai 2020 às 14:20
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

O macação é a dica da vez.
O macação é a dica da vez. Crédito: Pinterest
O dia das mães está chegando e não é porque estamos vivendo esse momento de isolamento social que vamos passar essa data tão importante de pijama o dia inteiro.
E uma peça bem legal e usual para usarmos nesse dia, mesmo em casa, é o macacão, além de ser prático e confortável, funciona para qualquer idade e deixa à produção mais moderna e chique.
Mesmo se você não estiver muito inspirada ou sem vontade de elaborar algum look especial para esse dia, o macacão é sem dúvida a melhor escolha. Ele não exige muitos truques de styling, é fácil de vestir e você ainda vai ficar confortável durante todo o dia.
Aposte em opções com tecido mais leve, de alafaiataria ou corte estruturado, os modelos em jeans também estão super em alta. Use com tênis, sandália, papete, ele é bem democrático e combina com qualquer tipo de sapato.
Abaixo preparei uma curadoria bem legal pra salvar o seu look do dia, independente da sua idade e estilo! Confira a galeria:

Looks para o Dia das Mães

Essa foi a minha escolha:
Pretinho nada básico! Crédito: Arquivo pessoal

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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