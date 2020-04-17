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Dicas da Nanda

É tendência: cardigan de tricot usado com top para um look despojado

O cardigan de tricot usado com o sutiã aparente, produção despojada e pra lá de moderna, já que se tornou a queridinha pra quem procura um visual sexy na medida certa.

Públicado em 

17 abr 2020 às 17:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

nanda
Tendência vista com Katie Holmes vai virar febre. Crédito: Pinterest
Uma das tendências protagonista dessa estação foi vista com Katie Holmes há algum tempo atrás e sem dúvida vai virar febre por aqui.
O cardigan de tricot usado com o sutiã aparente, produção despojada e pra lá de moderna, já que se tornou a queridinha pra quem procura um visual sexy na medida certa.
nanda
Use a criatividade para tornar o look leve e despojado. Crédito: Pinterest
Ele pode ser usado em looks mais casuais do dia a dia com jeans e tênis, ou para eventos noturnos com uma calça de couro mais soltinha ao corpo, por exemplo.
nanda
A composição com calça de couro deixa o look bem elegante. Crédito: Pinterest
Mas também é possível fugir do óbvio e investir na dupla em produções mais formais e super elegantes. O top pode ser substituído por uma regata para deixar à produção ainda mais chique.
Eu já estou doida para sair por aí daqui a algum tempo com meu modelo escolhido!
nanda
Com jeans e tênis o visual fica bem moderno. Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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