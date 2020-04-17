É tendência: cardigan de tricot usado com top para um look despojado

Tendência vista com Katie Holmes vai virar febre. Crédito: Pinterest

Uma das tendências protagonista dessa estação foi vista com Katie Holmes há algum tempo atrás e sem dúvida vai virar febre por aqui.

O cardigan de tricot usado com o sutiã aparente, produção despojada e pra lá de moderna, já que se tornou a queridinha pra quem procura um visual sexy na medida certa.

Use a criatividade para tornar o look leve e despojado. Crédito: Pinterest

Ele pode ser usado em looks mais casuais do dia a dia com jeans e tênis, ou para eventos noturnos com uma calça de couro mais soltinha ao corpo, por exemplo.

A composição com calça de couro deixa o look bem elegante. Crédito: Pinterest

Mas também é possível fugir do óbvio e investir na dupla em produções mais formais e super elegantes. O top pode ser substituído por uma regata para deixar à produção ainda mais chique.

Eu já estou doida para sair por aí daqui a algum tempo com meu modelo escolhido!