É tendência: cardigan de tricot usado com top para um look despojado

Uma das tendências protagonista dessa estação foi vista com Katie Holmes há algum tempo atrás e sem dúvida vai virar febre por aqui.
O cardigan de tricot usado com o sutiã aparente, produção despojada e pra lá de moderna, já que se tornou a queridinha pra quem procura um visual sexy na medida certa.
Ele pode ser usado em looks mais casuais do dia a dia com jeans e tênis, ou para eventos noturnos com uma calça de couro mais soltinha ao corpo, por exemplo.
Mas também é possível fugir do óbvio e investir na dupla em produções mais formais e super elegantes. O top pode ser substituído por uma regata para deixar à produção ainda mais chique.
Eu já estou doida para sair por aí daqui a algum tempo com meu modelo escolhido!