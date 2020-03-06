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Dicas da Nanda

É hora de experimentar o vintage

"A vergonha de viver uma época passada não existe mais. Pelo contrário, é uma experiência que virou tendência."

Publicado em 06 de Março de 2020 às 18:26

Públicado em 

06 mar 2020 às 18:26
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

"A vergonha de viver uma época passada não existe mais" Crédito: Pinterest
Os brechós viraram obsessão de toda mulher antenada, quebrando possíveis preconceitos com as roupas já usadas. Antiquários e feirinhas de rua viraram hot spots da turma descolada da moda e da arte. A vergonha de viver uma época passada não existe mais. Pelo contrário, é uma experiência que virou tendência.
O vintage vem conquistando cada vez mais adeptas. Crédito: Pinterest
O mood, que mistura as décadas de 20, 50 e 60, tomou conta de vestidos, acessórios e sapatos desfilados sem medo por quase toda menina que tem um certo quê antiguinho guardado dentro de sua alma. Pense em vestidos e saias fluidas em um dia de verão na praia ou no almoço com as amigas.
Fluidez é a dica para passeios leves. Crédito: Pinterest
Para a tristeza de algumas brasileiras, o fio dental e o top cortininha não são mais os modelos preferidos para um bom banho de mar e sol. Os maiôs, tops e hot pants dão uma nova cara para o beachwear mundial. Os saltos mais baixos quadrados, e as bolsas pequenas, tudo que estamos usando já há algum tempo faz parte desse universo vintage.
Maiôs e hot pants tomam o lugar dos fios dentais e cortininhas. Crédito: Pinterest
A produção se torna ainda mais especial quando usamos peças que fizeram parte da nossa história, como esse vestido que estou na foto, por exemplo, que foi da minha mãe. Ela usava quando estava grávida de mim. Mais encantador impossível!
Nanda herdou o vestido da mãe. Crédito: Acervo pessoal

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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