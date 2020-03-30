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Dicas da Nanda

Alerta tendência: é a hora de investir em cintos

A variedade enorme de opções de cintos desde os simplezinhos aos maximalistas garante o sucesso do acessório em qualquer look, dando aquele 'up' na composição do visual

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:31

Públicado em 

30 mar 2020 às 18:31
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda: cintos
O cinto certo pode fazer toda a diferença na composição. Crédito: Pinterest
O cinto surgiu no século XIX nos uniformes dos militares e desde então ele se tornou um dos itens mais usados no vestuário feminino e masculino.
Hoje ele não serve só para marcar a cintura ou segurar a calça, mas sim como um acessório poderoso pra dar aquele up em qualquer look.
Vou te mostrar alguns modelos e depois você me conta qual é o seu aliado preferido!
Dicas da Nanda: cintos
Para quem curte um visual bem "gótica suave": cinto com ilhóis. Crédito: Pinterest
Os cintos com ilhós dão um toque punk rock para a produção, e levam a calça jeans e camiseta para outro nível.
Seja para deixar o look mais chic, para dar outra cara para o blazer, vestido, ou até para deixar a calça jeans mais moderna, o cinto de correntes é um dos itens mais desejados e descolados da atualidade. E quanto mais corrente, melhor. Vale também usar dois modelos juntos, a produção fica super cool!
Dicas da Nanda: cintos
O cinto de correntes garante um ar mais chique ao visual. Crédito: Pinterest
Básico, minimalista e chic, o cinto vermelho dá um toque a mais até para as produções clássicas.
O lenço, quando usado como cinto é um truque de styling infalível! Aposte em um lenço estampado para deixar o look ainda mais descolado.
Dicas da Nanda: cintos
Usar o lenço como cinto garante muito estilo em um look mais despojado. Crédito: Pinterest
Acessórios maximalistas dominaram o street style das últimas temporadas e prometem continuar super presentes.
Dicas da Nanda: cintos
Que tal apostar na tendência "animal print" para escolher o cinto também? Crédito: Pinterest
O cinto de oncinha pode ser aquele up que faltava nos seus looks de dia a dia.
E sem falar nos modelos com brilho, que levantam qualquer combo calça jeans+camiseta.
Dicas da Nanda: cintos
Os com brilho raramente saem de moda. Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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