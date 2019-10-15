Dicas da Nanda
Dicas da Nanda
Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão. Além da coluna semanal no jornal, ela tem uma marca de acessórios e faz a curadoria de novos designers e novas tendências

A moda é ter liberdade pra brincar

Criança tem que ser leve, tem que usar peças confortáveis para poder correr, brincar e ser muito feliz

Publicado em 15/10/2019 às 13h10
A moda para crianças deve ser leve e permitir movimentos para brincadeiras. Crédito: Pinterest
A moda para crianças deve ser leve e permitir movimentos para brincadeiras. Crédito: Pinterest

Sempre achei que criança tem que se vestir como criança, com vestidos rodados, laços na cabeça e muita fofurice, mas sem exageros. Criança tem que ser leve, não precisa usar salto e nem batom vermelho, tem que usar peças confortáveis para poder correr, brincar e ser muito feliz! Isso não quer dizer que ela não precisa ser moderna e “cool”. Só peço cuidado para que ela não pareça um mini-adulto e deixe essa fase tão linda de lado. Uma vez li que em vez de vestidos de algodão com casinhas de abelhas, as crianças vestem calças coladas ao corpo, minissaias, meia calça arrastão, cropped...

Peças que, silenciosamente, roubam a infância de uma criança, tirando-lhe o conforto que lhe é fundamental para descobrir o mundo. Eu mesma, quando era pequena, criava os meus próprios looks, sempre com o olhar atento da minha mãe. Me lembro que ia buscar os meus irmãos na escola com uma meia de cada cor até o joelho, um laçarote no cabelo e um vestido bem rodado. Minha mãe até tentava mudar alguma coisa, mas não dava muito certo, e no final tudo se ajeitava (risos). Vestir uma criança como criança é um ato de amor e zelo. Nada é mais tendência do que o nosso amor por eles

A Gazeta integra o

Saiba mais
Moda Infância

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.