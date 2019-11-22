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Nanda Trindade

A cara do verão

As camisas de botão de manga curta vão bombar na nova estação

Públicado em 

22 nov 2019 às 18:12
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Camisas de manga curta e botões são tendência, diz colunista Nanda Trindade Crédito: Pinterest
As camisas de manga curta e de botões viraram hit para a próxima estação. Seja de estampa havaiana, tie dye, grafismos ou animal print, elas são apostas certeiras para os looks de verão. Vale combinar com shorts jeans, biker shorts, bermudas e por aí vai, a lista não é pequena. O legal é poder criar diversas formas de usá-la, deixando a peça ser a protagonista do visual. Tente fazer um mix de estampas e experimente combinar a camisa temática com uma calça ou short de outra estampa. Use também como saída de praia para complementar o look, com biquíni+pareô ou biquíni+short, fica infalível. Para uma produção superchique, opte por pantalonas de linho, um brinco de argola e arremate com um óculos bem modernoso!

Camisa de botão

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