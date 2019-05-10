É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Líder de Inovação no Ibef/ES. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque. Escreve aos sábados
Ineficiência de serviços à população justifica a onda de privatização
Privatização também vale para abater dívida que eleva juros, traz inflação e reduz espaço de investimentos
