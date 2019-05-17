Evandro Milet
Evandro Milet
É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Líder de Inovação no Ibef/ES. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque. Escreve aos sábados

Excesso de dados e manipulação de informações coletadas viraram um negócio

Essas informações valem ouro para quem quer nos vender coisas. E podem até manipular nossa mente

Publicado em 17/05/2019 às 15h57
Atualizado em 30/10/2019 às 14h36


