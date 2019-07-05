Espírito Santo deve brigar pra valer por projeto de seu interesse

Linha de trem . Crédito: Divulgação / TJES

Três bilhões de reais é o investimento que pode provocar uma transformação radical no Sul do Espírito Santo. Novos negócios, indústrias, milhares de empregos, volume imenso de impostos, novos serviços para a população da região.



Apesar disso tudo, o projeto estruturante do Porto Central permanece dependendo de decisões dispersas que esbarram ora em licenças ambientais intermináveis, ora em falta de visão de conjunto no âmbito federal e ora em percepções equivocadas de óbvios parceiros privados. Imagine-se a paciência do sócio estrangeiro, no caso o Porto de Roterdam, ao enfrentar dificuldades surreais e inimagináveis no seu país.

A decisão de fazer o trecho de ferrovia até Anchieta, como parte da compensação pela extensão do contrato da Vitória a Minas com a Vale, permanece escorregadia. Ora vai acontecer na palavra de um ministro, ora não está certa na palavra de uma agência.

A extensão até o Porto Central é mais ensaboada ainda. O projeto que a Vale faria até o Rio, se passar pela retroárea do porto, abrirá inúmeras oportunidades para o próprio grupo Vale/VLI, no transporte de carga geral, em alternativas de fornecimento de gás e de ampliação do transporte de minério.

Mas há outros óbices. A oportunidade próxima seria a utilização do porto para atender ao mercado de petróleo e gás, que dobrará de tamanho nos próximos anos. Açu conseguiu levar o terminal da Edison Chouest que seria aqui no Estado e assinou um grande contrato de longo prazo de transbordo ship-to-ship, necessário para retirar óleo das plataformas. Essa operação, muito delicada do ponto de vista ambiental, é feita também em alto-mar, unindo dois navios de tamanhos muito diferentes, amarrados um no outro. Qualquer incidente ambiental nesse processo vai ensejar uma reação violenta de órgãos e ongs e inviabilizar futuras operações.

O Porto Central seria uma ótima e segura alternativa para realização em área abrigada e criando ambiente replicado com Açu, dando conforto à Petrobras. Um compromisso de longo prazo da Petrobras com o Porto Central seria um gol de placa para viabilizar o projeto. Com a operação garantida em petróleo e com contratos menores já apalavrados com outras petroleiras, o porto se expandiria naturalmente com novos terminais diversificados viabilizados pela infraestrutura comum então construída.

Este vídeo pode te interessar

Para sacramentar esse projeto estruturante, tirar as dúvidas que pairam no ar e comprometer os atores, seria recomendável que o Estado organizasse um seminário com todos os envolvidos e que assinassem um documento de compromisso. Nada como uma boa pressão por uma boa causa.

A Gazeta integra o Saiba mais