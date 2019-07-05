Evandro Milet
É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Líder de Inovação no Ibef/ES. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque. Escreve aos sábados

Espírito Santo deve brigar pra valer por projeto de seu interesse

Há expectativa de novos negócios, indústrias, empregos e novos serviços para a população

Publicado em 05/07/2019 às 17h24
Atualizado em 30/09/2019 às 06h36
Linha de trem . Crédito: Divulgação / TJES

Três bilhões de reais é o investimento que pode provocar uma transformação radical no Sul do Espírito Santo. Novos negócios, indústrias, milhares de empregos, volume imenso de impostos, novos serviços para a população da região.

Apesar disso tudo, o projeto estruturante do Porto Central permanece dependendo de decisões dispersas que esbarram ora em licenças ambientais intermináveis, ora em falta de visão de conjunto no âmbito federal e ora em percepções equivocadas de óbvios parceiros privados. Imagine-se a paciência do sócio estrangeiro, no caso o Porto de Roterdam, ao enfrentar dificuldades surreais e inimagináveis no seu país.

A decisão de fazer o trecho de ferrovia até Anchieta, como parte da compensação pela extensão do contrato da Vitória a Minas com a Vale, permanece escorregadia. Ora vai acontecer na palavra de um ministro, ora não está certa na palavra de uma agência.

A extensão até o Porto Central é mais ensaboada ainda. O projeto que a Vale faria até o Rio, se passar pela retroárea do porto, abrirá inúmeras oportunidades para o próprio grupo Vale/VLI, no transporte de carga geral, em alternativas de fornecimento de gás e de ampliação do transporte de minério.

Mas há outros óbices. A oportunidade próxima seria a utilização do porto para atender ao mercado de petróleo e gás, que dobrará de tamanho nos próximos anos. Açu conseguiu levar o terminal da Edison Chouest que seria aqui no Estado e assinou um grande contrato de longo prazo de transbordo ship-to-ship, necessário para retirar óleo das plataformas. Essa operação, muito delicada do ponto de vista ambiental, é feita também em alto-mar, unindo dois navios de tamanhos muito diferentes, amarrados um no outro. Qualquer incidente ambiental nesse processo vai ensejar uma reação violenta de órgãos e ongs e inviabilizar futuras operações.

O Porto Central seria uma ótima e segura alternativa para realização em área abrigada e criando ambiente replicado com Açu, dando conforto à Petrobras. Um compromisso de longo prazo da Petrobras com o Porto Central seria um gol de placa para viabilizar o projeto. Com a operação garantida em petróleo e com contratos menores já apalavrados com outras petroleiras, o porto se expandiria naturalmente com novos terminais diversificados viabilizados pela infraestrutura comum então construída.

Para sacramentar esse projeto estruturante, tirar as dúvidas que pairam no ar e comprometer os atores, seria recomendável que o Estado organizasse um seminário com todos os envolvidos e que assinassem um documento de compromisso. Nada como uma boa pressão por uma boa causa.

