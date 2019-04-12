ES deve mirar no dragão chinês para destravar projetos econômicos

Dragão chinês Crédito: Divulgação

A Rota da Seda era um conjunto de caminhos alternativos usados no comércio da seda por caravanas e embarcações que ligavam a China e a Europa na antiguidade.

Em 2013, o presidente chinês Xi Jinping lançou a iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative - BRI) para recriar uma Rota da Seda com investimentos pesados em infraestrutura, inicialmente na Ásia, Europa e África, mas atingindo hoje 80 países, inclusive o Brasil. A BRI prevê US$ 1 trilhão, sete vezes o que os EUA gastaram com o Plano Marshall depois da 2ª Guerra Mundial.

Nos séculos 18 e 19, os ingleses construíram ferrovias e portos no mundo inteiro, ocupando suas indústrias, gerando empregos, abrindo mercados para seus produtos e emprestando dinheiro aos países, gerando dependência e juros. Os americanos fizeram o mesmo nas décadas de 1940 e 1950. Agora é a vez da China, que pretende concluir seu megaprojeto até 2049 – quando a revolução popular chinesa, liderada por Mao Tse-Tung em 1949, completará 100 anos. O que era uma revolução comunista se transformou numa revolução capitalista globalizada de Estado.

Enquanto os Estados Unidos se voltam para dentro com a estratégia de “America First”, a China se conecta com o mundo. Em 1991, seus investimentos no exterior eram de apenas US$ 3 bilhões. Hoje, passam de US$ 170 bi. A China é o maior parceiro comercial do Brasil com inéditos US$ 100 bilhões em 2018. Atualmente, há dois projetos BRI no Brasil: a linha de transmissão de Belo Monte para o Sudeste e um Porto em São Luís/MA.