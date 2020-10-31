AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tecnologia

Digitalização da economia se acelerou na pandemia. E não vai parar

Até o governo contribuiu com esse tsunami digital fornecendo o app baixado 30 milhões de vezes para receber o coronavoucher e apresentando o PIX

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 out 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
FGTS e auxílio emergencial estão sendo pagos por aplicativos Crédito: Carlos Alberto Silva
É consenso que a pandemia acelerou o processo de digitalização da economia em vários anos. As ferramentas de reunião se popularizaram, assim como o e-commerce, que dobrou de 5% para 10% sua participação no varejo. Estudantes, nativos digitais, aturaram a baixa familiaridade dos professores com o ensino a distância, mas a coisa andou e o ano letivo aconteceu aos trancos e barrancos para o ensino médio e superior, enquanto os pequenininhos (e os pais) sofriam as dificuldades do virtual. As empresas aprenderam a gerenciar o home office, e muitas delas decidiram manter grande parte dos empregados em casa para sempre. Consequência: empresas contratando gente em qualquer cidade - ou país.
Até o governo contribuiu com esse tsunami digital fornecendo o app baixado 30 milhões de vezes para receber o coronavoucher e apresentando o PIX. Quem ainda não tinha entrado no mundo digital entrou agora, e é ali que vão se dar as disputas por mercado. Mas aí acontecem os enganos, alguns fatais. Fazer sites ou informatizar processos é coisa do século passado. A transformação digital é muito mais abrangente e profunda. Uma aula virtual não pode ser a transposição de uma aula presencial, um jornal na rede deve ser algo diferente, uma loja que tente fazer exatamente o que faz a loja física está morta.

Veja Também

Empresas e governo defendem medidas para estimular digitalização

WhatsApp quer permitir que empresas façam vendas direto no aplicativo

Home office: coisas que você não deve fazer no computador do trabalho

Uma grande diferença do digital na rede é que tudo é interativo e rápido. As ferramentas disponíveis permitem fazer coisas impossíveis anteriormente: comunicação bidirecional instantânea, armazenamento a custo tendendo a zero na nuvem, capacidade de processamento e acesso à informação tendendo para o infinito e no bolso, inteligência artificial, automação robótica de processos(RPA) e dados e mais dados de clientes que se entregam diariamente nas redes sociais.
As empresas têm que disputar a atenção - cada vez mais difícil - dos clientes onde eles estiverem (e eles estão nas mídias sociais, cada uma delas com sua dinâmica e seus algoritmos misteriosos) e os algoritmos do marketing digital permitem a abordagem individualizada.
A transformação digital abriu tantas oportunidades, que existem startups para tudo e um apagão de profissionais de TI, o que acaba reduzindo as exigências de contratação e fomentando novas tecnologias de desenvolvimento sem programação (no-code). As mudanças são rápidas e não param.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

Tópicos Relacionados

Direito Tecnologia Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mesmo sem o título, Messi deixa a Copa incorporado à identidade argentina
Mesmo sem o título, Lionel Messi deixa a Copa incorporado à identidade argentina
Imagem de destaque
Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 20 a 26 de julho de 2026
Imagem de destaque
Comece a semana protegido: 3 orações poderosas para pedir proteção e afastar energias negativas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados