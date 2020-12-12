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Economia

Como governos inovam para captar recursos

Diante da impossibilidade de o setor público contribuir com recursos neste momento histórico, é preciso pavimentar o caminho para o setor privado

Públicado em 

12 dez 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Dinheiro em pilha de moedas
Não falta dinheiro, faltam bons projetos que deem remuneração razoável de forma segura Crédito: jcomp/Freepik
Dezessete trilhões de dólares giram no mercado mundial de dívida, remunerados a juros negativos, segundo a revista "Exame". Então não falta dinheiro, faltam bons projetos que deem remuneração razoável de forma segura. Cláudio Frischtak, consultor de investimentos em infraestrutura, vê o Brasil com necessidade de investir R$ 150 bilhões a mais por ano no setor. Mas a agenda prioritária no momento, ele diz, tem "custo zero" para o Tesouro: pavimentar o caminho institucional para aumentar a participação do setor privado.
Diante da impossibilidade de o setor público contribuir com recursos neste momento histórico, é preciso pavimentar o caminho para o setor privado. Um ponto chave é reduzir a insegurança jurídica. Frischtak considera imprescindível um esforço consistente e sistemático de diálogo entre analistas, técnicos e o Executivo com o Poder Judiciário. Decisões recentes, como a do presidente do STJ, que monocraticamente manteve a retomada da Linha Amarela pela Prefeitura do Rio, são absolutamente destrutivas para a segurança jurídica.

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Outro ponto é reduzir a carga regulatória. Frischtak considera que a nova Lei das Agências é positiva. “Outra medida de custo zero é indicar excelentes diretores para as agências reguladoras”, acrescenta.
Um terceiro ponto da agenda é simplesmente tocar para valer a fila do conjunto de marcos legais a ser aprovado. O do saneamento já foi, mas há ainda os marcos do gás natural, da eletricidade e das ferrovias. A agenda é simplesmente fazê-los andar e garantir que mantenham a qualidade, como no caso da aprovação do marco do gás natural pela Câmara.
Frischtak observa que houve avanços no financiamento da infraestrutura, com a Lei Geral de Concessões, de 1995, a das parcerias público-privadas (PPP), em 2004, e o advento das debêntures de infraestrutura em 2010 e 2011.

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O mercado se sofisticou, mas ainda falta caminhar mais na direção do “project finance”, os projetos que se financiam a partir do fluxo de caixa, e dos quais há modalidades que até já existem em alguns países latino-americanos e que poderiam ser exploradas no Brasil.
Interessantes modalidades para atração de investimentos privados são o PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) e o MIP (Manifestação de Interesse Privado). O primeiro é instituído e proposto pela própria Administração. Já o segundo, permite a apresentação espontânea de projetos pelo mercado.
As PPP permitem viabilizar projetos em que a cobrança de tarifas não é suficiente para remunerar o investimento e abre-se espaço para uma complementação de receitas pelo setor público. PPP vem sendo utilizadas para vários tipos de empreendimentos: iluminação pública, resíduos sólidos urbanos, saneamento básico, educação (creches), segurança (câmeras de segurança, centros de gestão integrada), saúde (hospitais), mobilidade (gestão de semáforos, terminais de ônibus, estacionamento, serviços de bikes), habitação popular, mobiliário urbano (pontos de ônibus, totens, bancos de praças), turismo (centros de convenções, parques) e redes de dados. A Caixa e o BNDES têm apoiado Estados e municípios na formatação de PPP.

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Outra forma de atrair investidores é com as Operações Urbanas Consorciadas, em que o governo municipal faz intervenções buscando requalificar uma área da cidade concedendo aumento do Coeficiente de Aproveitamento ou de modificação dos usos permitidos para o local em troca do investimento privado.
Antes de ir de pires na mão à Brasília, é interessante que os novos prefeitos, individualmente ou em consórcio, trabalhem esses formatos mais sofisticados para captar os muitos recursos da iniciativa privada com bons projetos.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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