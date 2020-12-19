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Tecnologia

As mídias sociais enganariam Alan Turing, pai da computação

GPT-3, recente sistema de Inteligência Artificial (IA) para produção e compreensão de linguagem escrita, retrata o estágio em que a humanidade se encontra, incluindo a disseminação de fake news

Públicado em 

19 dez 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Inteligência artificial
Inteligência artificial: novo sistema GPT-3 tem limitações Crédito: xb100/Freepik
A OpenAI, uma organização fundada por Elon Musk, lançou o mais potente sistema de Inteligência Artificial (IA) para produção e compreensão de linguagem escrita, o GPT-3. Muita gente imaginou que acabaria o emprego de escritores e jornalistas. Cientistas, porém, estão constatando as limitações da engenhoca.
Apesar da sofisticação, o novo sistema não sabe o que fala, embora seja um redator razoável: pode produzir qualquer tipo de texto, mas também pode cometer bobagens ao ignorar semântica, contexto, psicologia, convenções sociais, raciocínio lógico e até leis da física. Falta aquilo que nos torna humanos: bom senso. Afinal, ao ser alimentado com tudo o que há na internet, o GPT-3 retrata o estágio em que a humanidade se encontra, incluindo vieses racistas e sexistas e uma capacidade de criação e disseminação de fake news.
Nos anos 50, Alan Turing, um dos pais da ciência da computação e da inteligência artificial, criou o teste que leva seu nome. Seu objetivo é descobrir se uma inteligência artificial é inteligente a ponto de enganar um humano, fazendo-o acreditar que se trata de uma pessoa respondendo às suas perguntas. Se 30% dos humanos consultados acreditarem que se trata de outro humano, a máquina passa no teste de Turing.

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Ora, mais de 30% dos humanos reconheceriam hoje o GPT-3 como uma pessoa se comunicando nas redes sociais. Afinal, é fácil encontrar ali raciocínios tortuosos, negações de verdades científicas, interpretações contorcionistas de textos, elaborações fantásticas para teorias da conspiração, justificativas fora de contexto, vieses racistas e sexistas, fake news esdrúxulas, enfim, falta total de bom senso - realmente, um triste retrato da humanidade.
Todos os dias recebemos textos estranhos, supostamente assinados pelo Veríssimo, Jabor ou Clarice Lispector, e qualquer um acostumado com esses autores percebe imediatamente a fraude. Ou vídeos em que médicos e supostos especialistas, sem nenhuma relevância profissional, glorificam remédios sem efeito ou condenam criminosamente vacinas, máscaras ou distanciamento social. Ou recebemos avisos alarmados sobre uma suposta conspiração internacional globalista soros-sino-gramsciana que amedronta até mentes doentias no governo. 

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Cabeças estacionadas na década de 1950 enxergam iminentes invasões da Amazônia atrás de nossos recursos naturais sem perceber que os recursos mais valiosos hoje estão no conhecimento. E esse conhecimento está se perdendo no flagelo da educação brasileira, no desprezo da bioeconomia e indo embora na diáspora dos nossos estudantes e cientistas brilhantes contratados no exterior. Por analogia do nome, a Amazon, que negocia com bits e bytes e gerencia conhecimento, tem valor de mercado 25 vezes maior que a nossa Vale, especialista em minérios.
O GPT-3 deve se sentir em casa com tanta falta de bom senso. Se Turing fosse vivo e se baseasse nas postagens das mídias sociais, teria que inventar outro teste, o GPT-3 passaria por humano.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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