Evandro Milet
Evandro Milet
É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Líder de Inovação no Ibef/ES. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque. Escreve aos sábados

A tortura cultural dos livros

Com o grande aumento dos títulos publicados hoje, é uma tortura e uma frustração visitar uma boa livraria

Publicado em 05/01/2019 às 00h24
Atualizado em 08/10/2019 às 12h25


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.