Coronavírus - Covid19 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay

No seu livro “A Lógica do Cisne Negro”, Nassim Taleb nos apresentou o cisne negro (animal que se considerava inexistente até ser visto, pela primeira vez, na Austrália, no século XVII), como ele batizou um evento com três características: é imprevisível, ocasiona resultados impactantes e sentimos como se pudéssemos tê-los previstos, pois são retrospectivamente explicáveis.

A crise do novo coronavírus é um legítimo cisne negro. O mundo sairá dessa crise mais antenado com a possibilidade de novos cisnes negros, mais precavido com sopas de animais exóticos e com terrorismo de armas químicas, biológicas e digitais. O mundo mudou conceitos para evitar novos cisnes negros específicos como foram o 11/9 e a crise do sub-prime - mas o seu momento continuará imprevisível.

Taleb critica a nossa ilusão de tentar prever o futuro, considerando os cisnes negros e o número de interações no sistema complexo em que vivemos tendendo ao infinito e desmentindo sistematicamente nossas previsões.

Mas temos que tentar. Provavelmente voltará com força a questão ambiental, momentaneamente adiada, que poderá disparar a qualquer momento o evento de um cisne negro devastador.

Depois do cisne negro da queda do Muro de Berlim, tivemos a impressão que a história havia acabado, como Fukuyama sugeriu, que o capitalismo e a democracia haviam vencido. Aí surge a China, com seu capitalismo de estado ou socialismo de mercado, mas sempre uma ditadura, e cresce aceleradamente colocando dúvidas sobre o fim da história.

E mais recentemente despontam as tais democracias iliberais, onde o executivo vai minando as instituições mantendo uma aparência, mas cada menos democrática. A Hungria agora muda de patamar e avança com Orban conseguindo poderes absolutos para governar, sinalizando o exemplo para outros candidatos pelo mundo. O novo cisne negro pode vir da política, que embora dê sinais, não sofreu ainda um baque disruptivo geral.