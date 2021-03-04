Diário da pandemia: um ano depois, o que aprendemos?

Durante essa pandemia, o tempo tem passado de forma muita estranha e distinta Crédito: Freepik

Completamos um ano de pandemia da Covid-19 no dia 26 de fevereiro. E durante essa pandemia, o tempo tem passado de forma muito estranha e distinta. Para alguns, esse tempo voou que nem conseguimos ver, para outros, esse período foi e tem sido uma eternidade.

E vivemos muitos sentimentos distintos, mas sempre com a empatia pelas muitas famílias que sofrem por terem perdido seus entes queridos. Foram mais de 250 mil mortes no Brasil , levando em conta apenas os números oficiais. Sem contar aquelas que saberemos ao findar a pandemia, quando estudos com maior robustez científica poderão ser conduzidos.

Importante sempre termos em vista o passado. Na primeira pandemia do século 21, há 12 anos, foi descoberto no México um novo vírus influenza que causava uma doença que viria a ser conhecida como gripe suína (vírus influenza do grupo A, do qual o subtipo de H1N1 faz parte). Eles sofrem mutações frequentes e produzem novas cepas contra as quais não temos imunidade.

Estudos científicos estimam hoje que aproximadamente 700 milhões a 1,7 bilhão da população global na época tenha contraído o H1N1. A princípio, a OMS apontou que cerca de 18 mil pessoas morreram por causa da gripe suína, mas, em um estudo posterior, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos calcula que esse número pode ter chegado a 545,4 mil no primeiro ano de circulação do novo subtipo de H1N1.

Olhando a história, podemos pensar que depois que a pandemia for controlada com as vacinas, nós saberemos muito mais sobre ela do que sabemos agora. À semelhança dos grandes desastres e acidentes aéreos, a epidemiologia estuda todos os fatores que determinaram a distribuição e as causas das pandemias e epidemias, para que nossas respostas a elas possam ser melhores no futuro. Há muitas feridas deixadas por essa pandemia que ainda segue conosco, sem data para nos deixar. E já sabemos agora que esse será mais um dos muitos vírus que veio para ficar.

Aprender durante o processo é sempre mais doloroso e difícil. Estamos mais preocupados em resolver os problemas e menos concentrados em descobrir os fatores que o causaram. Mas, neste momento em que completamos um ano do primeiro caso no Brasil , elucidar “o que aprendemos com essa pandemia?” pode ser fundamental ainda durante o processo. Eu tenho refletido por muitas horas sobre a resposta, que ainda não tenho. Mas divido aqui algumas reflexões.

Aprender significa adquirir habilidade na prática. Durante a pandemia, aprendemos que as ações de prevenção contra o vírus dependiam de conhecimento, atitudes e práticas coletivas e aí nossos problemas começaram. Não temos essa prática no Brasil, não há estímulo como em outros países para ações solidárias, não há no cotidiano curricular práticas voltadas para a formação cidadã.

Em países do bloco do G7, por exemplo, as atividades extracurriculares e curriculares de trabalho na comunidade são pontuadas na procura do trabalho ou na entrada para a universidade. Por aqui, nunca tivemos estímulo formal para ações coletivas. Quando existem, estão focadas na caridade e na religião, conceitos muito diferentes da ação cidadã, da ideia de pertencimento à sua comunidade. Assim, isolados, individualizados e solitários entramos nessa pandemia.

E quando o fundamental olhar para o outro, manifestado pelo uso da máscara como sinal de respeito, pela prática de distanciamento para proteção coletiva, e finalmente pela defesa da vacinação, estes encontraram em nossa sociedade dificuldades adicionais. Superá-las será nossa maior tarefa daqui em diante. Temos alguns exemplos de sucesso e teremos a missão de que eles deixem de ser exceção para ser regra.

Transformar nossa escola e sociedade para uma formação cidadã, comprometida com a comunidade em que está inserida, com suas mazelas e fortalezas e ir além: formar cidadãos que respeitem o coletivo e que contribuam para a superação de suas limitações será sem dúvida a tarefa da nossa geração.

Essa geração que viu o mundo parar, que viu muitas vidas sendo ceifadas, que viu líderes medíocres, que viu a ignorância sendo exibida como troféu, tem o débito, com ela mesma e com as gerações próximas, de contribuir para que, no futuro, tenhamos gerações mais preparadas, com maior habilidade e mais comprometidas com senso de coletividade e justiça.