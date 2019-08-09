Estado cria observatório para monitorar crimes

Aline Nunes - interina

Dados da Polícia Militar, da Polícia Civil, Detran e outros órgãos do governo estarão disponíveis no observatório. Crédito: Divulgação

O monitoramento dos indicadores de criminalidade no Estado agora pode ser feito por meio de nova ferramenta: o Observatório de Segurança, que já tem os primeiros produtos disponíveis no site do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Indicadores

Dados e informações de instituições da segurança, justiça criminal e áreas afins começam a ser disponibilizados em formato dinâmico e intuitivo. É na verdade um grande repositório que reúne painéis de indicadores, bases estatísticas, estudos, boletins, atlas e mapas.

Na fila

Um painel com o perfil dos homicídios no Estado é a próxima publicação a ser disponibilizada. O observatório é uma estratégia que visa dar mais transparência aos dados de segurança e que havia sido prometido em fevereiro, quando foi restabelecido o programa Estado Presente.

Garantia do direito

Após a coluna alertar para o risco de 4 mil usuários dos ônibus de Vitória perderem o direito à gratuidade com a implantação do bilhete único, o deputado estadual Lorenzo Pasolini apresentou uma Proposta de Emenda Constitucional na Assembleia a fim de evitar o corte do benefício.

Vale para o Transcol

Pela PEC, o passe livre para pessoas com doenças crônicas e HIV/Aids poderá ser usufruído no sistema de transporte intermunicipal de passageiros do Estado, ampliando o benefício que hoje é restrito à Capital.

Sem foto

O Tribunal de Justiça deferiu um pedido de liminar e suspendeu a lei 10.998/19, que obrigava as concessionárias de energia elétrica a inserir na fatura a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura de consumo. A medida foi considerada inconstitucional porque não é atribuição do Legislativo Estadual atuar nessa área.

Perguntar não ofende

Internauta anda inquieto com as novidades anunciadas na semana e lançou uma enquete nas redes sociais: “o que acontece primeiro? 1) o homem chegar a Marte; 2) a duplicação da BR 262; ou 3) a pista tripla com ciclovia na Terceira Ponte.” Lancem suas apostas!

Barulho

Leitor da coluna e morador de Bento Ferreira deve passar hoje mais uma noite sem dormir. Ele diz que, toda vez que tem show na área verde do Álvares Cabral, o barulho que extrapola os limites do clube perturba toda a vizinhança.

Mais fiscalização

No último final de semana, lembra o leitor, estava com o apartamento todo fechado e mesmo assim o som atrapalhava. Precisou dormir de fone de ouvido, mas ainda acordou com o foguetório do encerramento. Ele não é contra eventos, mas espera que haja tratamento acústico, limite de horário e mais fiscalização.

Hacker de Viana

Enquanto estavam todos ligados nos hackers de telefones de autoridades da esfera nacional, ao que tudo indica o município de Viana tentava administrar problema similar.

Serviços suspensos

Há cerca de 20 dias, o sistema da prefeitura apresentou problemas e na cidade não se fala em outra coisa: um hacker invadiu os programas, a ponto de comprometer realização de serviços na área da saúde. Na segunda, garantem servidores, tudo voltará ao normal.

As amarelinhas

O Movimento Praia do Canto fez um requerimento ontem ao Ministério Público do Estado para que a Yellow, empresa que administra serviço de compartilhamento de bicicletas em Vitória, seja obrigada a adotar medidas de segurança.

Alô, PM!

Os frequentes casos de crimes praticados por bandidos usando a bike motivaram a ação que, entre outras propostas, prevê que a empresa faça comunicação em tempo real à polícia quando o lacre do veículo for rompido.

Só Jesus!

Durante evento para a entrega simbólica de 150 CNHs sociais, o governador Renato Casagrande brincou com o nome do palestrante, Adriano Bom Jesus, e recomendou: “vamos ter cautela para acompanhar a palestra de Jesus aqui na Terra.”

Prevenção

O Corpo de Bombeiros vai realizar hoje, às 8h30, um evento para pais e mães que querem saber como prevenir acidentes domésticos, como queimaduras, perfuração e envenenamento. A ação é aberta ao público, e vai acontecer no cinema do Shopping Vitória. A inscrição deve ser feita no site do estabelecimento, e o ingresso é um 1kg de alimento não perecível.

Desprestígio

Defensor público do Estado lamenta o desprestígio em que, segundo ele, se encontra a carreira. No Diário Oficial, foi nomeado o 47º aprovado em ampla concorrência. Ao todo, já foram 59, mas apenas 18 optaram por ficar.

