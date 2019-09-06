ES tem a menor produção de petróleo e gás dos últimos 9 anos

A produção diária no Espírito Santo no mês de julho foi de 300.445 barris de óleo equivalente (boe = petróleo +gás), segundo dados mais atualizados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
O volume é o menor já registrado, pelo menos, ao longo dos últimos nove anos. Em outubro de 2010, dado mais antigo do Boletim da ANP, a produção em terra e mar foi de 301.685 barris/dia.
O Petróleo é Nosso... escape
A quantidade acende o alerta para a queda da produção que o Estado vem registrando, especialmente do ano passado para cá, período inclusive em que o Espírito Santo perdeu a posição de segundo maior Estado produtor do Brasil.
Atualmente, a produção capixaba fica atrás da do Rio de Janeiro, primeiro colocado, e de São Paulo, segundo no ranking.
