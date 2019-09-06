Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

ES tem a menor produção de petróleo e gás dos últimos 9 anos

Dado da ANP é referente ao mês de julho

Vitória
Publicado em 06/09/2019 às 19h56
Atualizado em 29/09/2019 às 14h40
Plataforma de petróleo e gás. Crédito: Agência Petrobras
Plataforma de petróleo e gás. Crédito: Agência Petrobras

A produção diária no Espírito Santo no mês de julho foi de 300.445 barris de óleo equivalente (boe = petróleo +gás), segundo dados mais atualizados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O volume é o menor já registrado, pelo menos, ao longo dos últimos nove anos. Em outubro de 2010, dado mais antigo do Boletim da ANP, a produção em terra e mar foi de 301.685 barris/dia.

O Petróleo é Nosso... escape

A quantidade acende o alerta para a queda da produção que o Estado vem registrando, especialmente do ano passado para cá, período inclusive em que o Espírito Santo perdeu a posição de segundo maior Estado produtor do Brasil.

Atualmente, a produção capixaba fica atrás da do Rio de Janeiro, primeiro colocado, e de São Paulo, segundo no ranking.  

> Governos têm que gastar menos e planejar mais o uso dos royalties

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.