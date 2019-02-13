Ensaios técnicos atrasam no primeiro dia

Carlos Augusto Vieira, o Lajota, presidente de honra da Pega no Samba Crédito: Dilvugação

O primeiro dia dos ensaios técnicos foi na segunda-feira e já deu o que falar! Um atraso na entrada da primeira escola, a Império de Fátima, fez com que a última agremiação a ensaiar, a Imperatriz do Forte, tivesse uma demora de duas horas em sua entrada na avenida. Marcado para as 22h30, o ensaio da verde e rosa teve início por volta da 0h30 de ontem.

De acordo com o diretor de carnaval da Império de Fátima, Sérgio Anderson, o atraso aconteceu porque dois acidentes na BR 101, nas proximidades do Bairro de Fátima, dificultaram a logística dos integrantes da escola.

SAMBISTA TRABALHA!

Muitos sambistas reclamaram do horário em que os ensaios técnicos terminaram na madrugada – por volta das 2h –, afinal, ninguém vive de samba e boa parte da comunidade das escolas precisa acordar cedo para trabalhar no outro dia. Além disso, o atraso logo no primeiro dia pode desanimar quem já estava mobilizado para acompanhar o ensaio da escola do coração no Sambão e atrair um público menor do que o esperado para a avenida.





NÃO ACONTECERÁ MAIS

À coluna, o presidente da Liga do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, garantiu que os atrasos que aconteceram na segunda-feira não voltarão a se repetir. “Pedi encarecidamente aos presidentes de todas as escolas que cumpram o horário estabelecido. Esse atraso não vai acontecer mais”, reforçou.

DE VENTO EM POPA!

Ainda de acordo com o presidente da Liesge, a prévia dos sistemas de iluminação e sonorização dos desfiles, instalados no Sambão do Povo já para os ensaios técnicos, teve execução satisfatória no primeiro dia de ensaios e promete render um belíssimo espetáculo nos dias dos desfiles.

SOB NOVA DIREÇÃO

Passado o susto na São Torquato, que ficou sem comissão de frente a 24 dias do desfile, agora os integrantes já têm motivos para comemorar. O coreógrafo Giovani Capa Preta aceitou o desafio de assumir a comissão de frente da águia de Vila Velha e, já no último domingo, os bailarinos tiveram a oportunidade de trocar experiências com a coreógrafa Marcia Cruz, responsável pela comissão de frente da Boa Vista. O grupo coordenado por Giovani é formado por integrantes que se apresentam em quadrilhas de todo o Estado.

SOLD OUT

Estão esgotadas as fantasias da MUG!

A pouco mais de dez dias do desfile no Sambão do Povo, a atual campeã vendeu todas as 1.400 fantasias que vão adentrar o Sambão do Povo com os foliões no próximo dia 23, cantando que “minha MUG chegou”. E para quem garantiu o traje para “gargalhar e matar a saudade”, é bom ficar de olho: o Leão já começa a entregar as fantasias de algumas alas na próxima terça-feira, dia 19, na quadra da escola.

PLANEJAMENTO É TUDO

Trazendo a entrega para a terça-feira, a agremiação adianta o trabalho em dois dias – em anos anteriores, a entrega era só na quinta-feira antes do desfile. A previsão da MUG é de que todas as fantasias já tenham sido entregues aos foliões na sexta-feira, dia 22. De acordo com o diretor administrativo da MUG, Patrick Rocha, essa é uma estratégia da agremiação para realizar um desfile ainda mais organizado. “Como vamos ser a terceira escola a entrar na avenida, não podemos ficar presos com entrega de fantasias. Vamos entregá-las antecipadamente. Dessa forma, o folião pode chegar cedo na avenida, com a fantasia ajustada ao corpo, bonito e pronto para o desfile”, explicou.

RELAX NA AVENIDA