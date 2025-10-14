Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, pós-doutora em Saúde Coletiva, doutora em Bioética
Uma mulher negra no STF: um compromisso ético e jurídico de Lula
Mulheres negras precisam se ver representadas na Suprema Corte; será um acinte e um desrespeito à população se, mais uma vez, o presidente indicar um homem para o STF
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00