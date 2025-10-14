Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, pós-doutora em Saúde Coletiva, doutora em Bioética

Uma mulher negra no STF: um compromisso ético e jurídico de Lula

Mulheres negras precisam se ver representadas na Suprema Corte; será um acinte e um desrespeito à população se, mais uma vez, o presidente indicar um homem para o STF

Publicado em 14/10/2025 às 04h00


