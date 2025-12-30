Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária
Que examinar a vida seja nosso mais importante projeto deste final de ano
Mais do que promessas para 2026, deveríamos nos quedar em um exercício comprometido e vigoroso de examinar nossa vida, o modo como temos vivido e como desejamos viver. Pensar, antes de ser. Pensar antes de falar
