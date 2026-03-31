Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária
Perdão: a estratégia para continuar a roubar, matar, estuprar e trair
Em síntese, a mensagem que fica é: “Nós queremos pedir perdão, depois que nossas falcatruas são descobertas, para continuar agindo como sempre agimos"
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