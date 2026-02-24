Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

Pedofilia não pode ser legitimada: criança não é esposa e estuprador não é marido

Justificar a decisão com os argumentos de que “a relação se dá sem violência”, de que havia “vínculo afetivo consensual” e de que os genitores consentiram o relacionamento é achincalhar com o Direito, com a Justiça e com o Judiciário

Publicado em 24/02/2026 às 03h40


