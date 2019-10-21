Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

O SUS é um patrimônio nacional que precisa ser defendido por todos

O mercado da saúde jamais se interessará verdadeiramente pelas áreas da saúde básica que têm seu direcionamento voltado para o bem de todos e com baixo apelo econômico. Saúde só interessa ao mercado enquanto é transformada em mercadoria.

Publicado em 21/10/2019 às 05h00
Atualizado em 21/10/2019 às 05h03


