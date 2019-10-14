Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

O mercado da fé e seus perversos desdobramentos na sociedade

O acúmulo de riquezas, condenado pelo cristianismo, é vivenciado em sua potência máxima por líderes inescrupulosos, que criam uma poderosa indústria religiosa, altamente rentável

Publicado em 14/10/2019 às 06h00
Atualizado em 14/10/2019 às 06h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.