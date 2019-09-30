Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

Líderes religiosos capturam mentes e corações para promover retrocesso

Neoconservadorismo que se alastrou na política brasileira tem nos submetido a uma onda de falsa moralidade, capitaneada por igrejas e setores conservadores da sociedade

Publicado em 30/09/2019 às 16h00
Atualizado em 30/09/2019 às 16h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.