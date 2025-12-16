Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

Janete Simões e seu discurso potente e acolhedor na posse do TJES

Acertou no tom, na linha argumentativa, nas mensagens diretas, não cifradas, fáceis de compreender, de acolher e de aderir. Trouxe para si o ouvinte e o convidou a seguir junto no projeto de tornar a justiça capixaba cada vez mais comprometida com a Constituição

Publicado em 16/12/2025 às 04h30


