Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária
Homens, é hora de agir: a conta da violência contra as mulheres chegou
Ninguém está livre dela. A violência contra mulheres é epidêmica, sistêmica e está institucionalizada. Ela tem potencial para destruir a vida de homens e de mulheres, ainda que em proporção e dimensões muito diferentes
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00