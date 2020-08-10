É possível morrer a própria morte com dignidade e paz

Morrer em paz pode se constituir a maior conquista da vida Crédito: Pixabay

O homem deseja essencialmente ser feliz e viver de forma plena sua existência terrena. Em uma busca desenfreada por tudo aquilo que pode significar vida boa, afortunada e abundante, perde-se em um cotidiano de sofrimentos, lutas e cansaços, na expectativa de obter os elementos que entende indispensáveis para o alcance desta condição que muitos chamam de felicidade.

Entretanto, essa condição existencial de paz terrena, de serenidade que se julga alcançar pela conquista dos bens da vida, de fato não existe. Por mais que se alcance a plenitude material, o desejo humano pela acumulação e por aquilo que ainda não se possui faz-se presente como continuidade a cada meta que se alcança, tornando a vida uma eterna e insaciável busca que implica abrir mão de tempo para o deleite daquilo que já temos e que poderia nos trazer felicidade.

A vida se esvai aos poucos e acabamos por perceber, ao fim, que aquilo que tanto buscávamos, de fato, já havíamos alcançado sem que nos déssemos conta de que já estava em nossa posse.

E agora, quando o implacável tempo da consumação de nossa existência na terra se aproxima, ou o tempo da existência daqueles a quem amamos, percebemos que poderíamos ter amado mais a quem nos ama, abraçado mais a quem deveria ter sido abraçado, brincado mais com quem merecia a leveza de nosso encontro. Tocado com sensibilidade pessoas que nos foram dadas por presente e amor divino.

Quando o tempo se finda e não há mais possibilidade de recuperar o que perdemos, o que deixamos para trás em termos de oportunidades, é preciso descansar, na certeza de que a morte pode não ser o fim, mas o começo de uma existência mais plena, de maior paz, quietude e serenidade.

Desejar partir pode se apresentar como resultado da dor e do sofrimento do corpo, mas pode também significar esperança de uma eternidade na qual se acredita e se deposita sonhos.

A angústia, a amargura, a agonia e a aflição da morte podem ser o resultado da incerteza, da falta de perspectiva, da escassez de fé, da ausência de crença em um devir que se apresenta real, concreto, possível, ainda que dependente de depósito em algo aparentemente intangível, não comprovado pela ciência.

A fé pode se constituir o elemento apaziguador da morte. Ela pode transformar a angústia e a dor em alegria e paz.

No sorriso delicado, na voz baixa que se anuncia como cansaço e enfado da vida, na falta de apetite do alimento que se transforma em potência material, pode, de fato, estar contida a entrega de alguém que parte confiante na transcendência, naquilo que está para além do mundo material, na superação do imanente, dos limites físicos, nas impossibilidades reais da existência humana na terra.

Há algo de belo na partida de alguém que se entrega confiante em um devir que se anuncia imediato e concreto, como esperança, e não como perda. Na possibilidade visível da morte, no corpo que definha e se esvanece, não há mais desejos de poder, não há mais apetites terrenos.

É hora de deixar partir.

Por que não nos alegrarmos com a morte digna? Por que não nos deleitarmos nos pequenos prazeres dos amores que se aproximam, cuidam e choram a saudade que se avizinha?



Nas mãos delicadas dos filhos que se achegam no leito, na brincadeira infantil de uma neta que quebra o silêncio e que com sua pequena flautinha anuncia a vida , no silêncio sofrido dos pais que veem partir o filho que geraram, no dor da separação da esposa que ama e dos irmãos que se despedem, pode haver dignidade maior do que a que buscamos durante toda uma vida.