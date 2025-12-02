Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária
Depressão: o corpo fala e dá sinais de que algo não está caminhando como deveria
Ou nos debruçamos sobre esse problema que, a despeito de se manifestar de modo individual, é um problema de saúde pública, ou continuaremos a ser surpreendidos, cada vez com mais frequência, com notícias que nos provocam dor e sofrimento
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00